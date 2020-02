Red Ronnie bacchetta Tiziano Ferro sull’omaggio a Mia Martini: “Non è il primo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel commentare la sua performance di Almeno Tu Nell’Universo, nella prima serata a Sanremo 2020, Tiziano Ferro ha dichiarato che questo è un brano specifico per una donna con cui nessun uomo si era cimentato. Ma non è d’accordo Red Ronnie. L’artista ha voluto infatti omaggiare Mia Martini con uno dei suoi brani più belli ma anche più difficili. Si tratta di una pietra miliare non solo del Festival, ma della musica italiana intera. L’interpretazione struggente e sofferta di Mimì è ineguagliabile, non è facile per nessun cantante misurarsi con questo pezzo. Una responsabilità che può giocare brutti scherzi, e appunto proprio nel bel mezzo dell’esecuzione Ferro si è lasciato travolgere dalle emozioni. Red Ronnie bacchetta Tiziano Ferro In questi giorni sull’argomento è intervenuto Red Ronnie dalla sua Red Box, che ha corretto l’informazione data Tiziano Ferro quella ... thesocialpost

