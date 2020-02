Questo drone individua automaticamente gli sciatori intrappolati da una valanga (Di venerdì 7 febbraio 2020) Vola come un normale drone e si mette automaticamente alla ricerca degli apparecchi di ricerca in valanga, le ricetrasmittenti indossate dai travolti che funzionano da segnali di soccorso. Atterra vicino alla posizione della vittima segnalandola ai soccorritori, facendo risparmiare tempo prezioso per il salvataggio. fanpage

