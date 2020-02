Prescrizione, Marcucci (Pd) a Fanpage.it: “Governo non rischia, ma sbagliano sia Renzi che Conte” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La frattura nella maggioranza sulla Prescrizione si può ricomporre, secondo Andrea Marcucci. Il capogruppo del Pd al Senato, intervistato da Fanpage.it, crede che la tenuta del governo non sia a rischio, ma sottolinea gli errori sia di Matteo Renzi che del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cui chiede di "correggere il tiro di qualche sua dichiarazione". fanpage

