Partita Iva o dipendenti pubblici-privati: ecco le differenze sui figli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Partita Iva o dipendenti pubblici-privati: ecco le differenze sui figli Una Partita Iva operante nel regime ordinario, un’altra che invece lavora nel regime forfettario e un dipendente che opera nel settore pubblico o privato: un confronto tra queste tipologie di lavoratore ci rivela quanto effettivamente è già noto a chi mastica un po’ di lavoro, e in particolare di tassazione sul lavoro. A parità di reddito, le detrazioni non sono le stesse per tutti e il reddito effettivamente maturato rischia di essere molto diverso. A parlarne è stata Silvia De Santis in un servizio andato in onda nell’ultima puntata di DiMartedì. Partita Iva e dipendenti pubblici: confronto detrazioni Le partite Iva che operano nel regime forfettario non hanno diritto ad alcuna detrazione per i figli a carico, perché pagano una Irpef, per l’appunto forfettaria, e quindi più agevolata rispetto al ... termometropolitico

