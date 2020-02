Mezzi pubblici nel Rione Pietà, il comitato ringrazia Trotta Bus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Il comitato Pietà e zone limitrofe, nella persona del presidente Gennaro De Luca, intende ringraziare la Trotta Bus, l’azienda che gestisce le linee urbane del Trasporto Pubblico Locale della città di Benevento, nella persona del dipendente Genesio De Luca, il Comune con l’assessore alla mobilità e trasporti, Felicita Delcogliano (supportata dall’ingegnere Giuseppe Soreca), i quali hanno soddisfatto la richiesta di mobilità interna nel Rione in fatto di trasporto pubblico, come richiesto da tanti cittadini. Infatti, da lunedì 10 febbraio andrà in vigore, dalle ore 7.20 (capolinea) fino alle 13.20, la linea bus n.16 che prevede fermate nelle seguenti strade: contrada Piano Morra (altezza Cerme srl), via dei Mulini (nei pressi della palestra Fit House), via Giovanni Gentile, via LungoSabato Bacchelli, proseguendo poi per via ... anteprima24

