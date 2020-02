Mattarella attaccato per aver “preferito i bambini cinesi all’incidente di Lodi” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mattarella attaccato per aver “preferito i bambini cinesi all’incidente di Lodi” Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattina di giovedì 6 febbraio si è recato a sorpresa in una scuola di Roma frequentata da numerosi alunni cinesi. Il capo dello Stato, infatti, ha visitato la scuola D. Manin, che si trova all’Esquilino, quartiere romano con un’altissima presenza della comunità cinese tanto da essere considerata la Chinatown della Capitale. Mattarella, che è stato accolto dagli alunni e dal personale scolastico dell’istituto, ha voluto, così, compiere un gesto simbolico per esprimere solidarietà nei confronti della comunità cinese, negli ultimi giorni spesso discriminata a causa della diffusione del Coronavirus. Nella stessa mattinata un terribile incidente ferroviario ha causato la morte di due persone.Un tragedia dovuta al deragliamento di ... tpi

WaldoVanVerhoek : Questo qui mi è rimasto attaccato sotto la suola delle scarpe, e meno male che andavano raccolte per legge… - RolandVDMerry : @GervinKall Con Mattarella che scende dall'impalcatura attaccato a una fune che sventola il bandierone gialloblù - clapr71 : Un presidente Repubblica. Vero. Avrebbe fatto cader sto gov non eletto che ultima goccia fatto traboccare vaso , h… -