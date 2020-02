Marco Vannini, la decisione della Cassazione: “Nuovo processo per tutti gli imputati” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nuovo processo per Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio di Marco Vannini, e per i suoi familiari. È la decisione della Cassazione che ha accolto la richiesta dell’accusa e della parte civile. Ci sarà quindi un appello bis per la morte del giovane ucciso da un colpo di pistola a maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. I giudici della Suprema corte hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore generale che durante la requisitoria aveva parlato di una vicenda “gravissima e quasi disumana”. L’accusa aveva quindi chiesto di annullare la sentenza della corte d’Assise d’appello di Roma, che ha ridotto da 14 a 5 anni la condanna per Antonio Ciontoli. In secondo grado l’omicidio volontario era stato derubricato in omicidio colposo. “Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : GIUSTIZIA e verità per #MarcoVannini. - fanpage : 'Prima nella giustizia ci credevo ora ci spero. Spero che sia arrivato il momento di fare veramente chiarezza e giu… - redazioneiene : Mancano poche ore: la sentenza sull'omicidio di Marco #Vannini questa volta farà dire “giustizia è fatta” a Marina,… -