In Germania c’è stato un pasticcio con l’estrema destra (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella stato della Turingia centristi e liberali hanno provato a formare un governo con gli estremisti di AFD, ma gli è andata male ilpost

carlosibilia : 21 Paesi su 27 hanno un #salariominimo ma l’Italia non è fra quelli. In Francia 1.539 euro al mese, in Germania 1.5… - AntoVitiello : Sulle voci riguardanti #Rangnick dalla Germania: fonti vicine alla proprietà fanno sapere che c’è grande apprezzame… - renatobrunetta : Altra dimostrazione: l'Italia ???? avrà un potere negoziale pari a zero. E, lo ricordiamo, sul tema dell'Unione banca… -