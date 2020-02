Frecciarossa, Macchinisti Morti:i Colleghi Danno Loro L’Addio Suonando La Sirena (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’incidente del Frecciarossa, avvenuto la mattina del 6 febbraio, ha suscitato grande commozione fra i Colleghi dei due Macchinisti Morti e la gente che ogni giorno affolla le stazioni e i treni italiani. Le due vittime sono Giuseppe Cicciù, originario di Reggio Calabria, e Mario Dicuonzo, di Capua ma residente a Pioltello (Milano). I Macchinisti sono Morti all’alba del 6, nel deragliamento del Frecciarossa nei pressi di Lodi. Questa mattina, i treni della Circumvesuviana si sono fermati nel terminal di Porta Nolana in segno di rispetto per i due Colleghi scomparsi, per le Loro famiglie. A treni fermi alla banchina, parte all’unisono il suono delle sirene: un saluto, un addio. Durante la giornata di oggi, si sono susseguiti scioperi a catena dei dipendenti di Ferrovie dello Stato, indetti da varie sigle sindacali. Il treno deragliato era partito da Milano ... youreduaction

matteosalvinimi : La mia vicinanza ai famigliari e ai colleghi dei due macchinisti del #Frecciarossa morti in servizio e un ringrazia… - GiuseppeConteIT : La morte di due macchinisti nel deragliamento del #Frecciarossa vicino Lodi è una tragedia su cui è necessario fare… - officialmaz : Mi sveglio leggendo la notizia del deragliamento del #frecciarossa Milano-Salerno. Non è stata una strage ma sono c… -