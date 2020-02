Foggia: “Vigorito sta lavorando per restare in A negli anni” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Dopo il pareggio nel derby con la Salernitana, il Benevento ha messo nel mirino la sfida di domenica sera contro il Cosenza. Nelle ultime ore il direttore sportivo Pasquale Foggia ha parlato del progetto giallorosso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ero convinto delle qualità di Pippo Inzaghi, non mi sono fatto abbindolare da una parentesi negativa a Bologna. Abbiamo cercato di metterlo nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio e lui lo sta facendo alla grande. Il presidente ha detto che c’era un progetto serio per tornare in serie A, ora sta facendo di tutto per fare in modo da non farsi trovare impreparato per restarci una volta promossi”. Il diesse sannita ha parlato anche del Napoli: “La squadra sta acquisendo quella autostima che era mancata nella prima parte di stagione. Secondo me gli ... anteprima24

