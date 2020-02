D’Aversa sicuro: «Kulusevski? Simile a Nedved, può fare il trequartista o la mezzala» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roberto D’Aversa ha parlato al Corriere dello Sport di Dejan Kulusevski, rivelazione della stagione e prossimo giocatore della Juve Dejan Kulusevski è stato la rivelazione della stagione, tanto da spingere la Juve a investire quasi 40 milioni di euro per accaparrarselo e sbaragliare la concorrenza. Roberto D’Aversa ha parlato del talento svedese ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole. RUOLO – «Sotto l’aspetto tecnico, nel 4-3-1-2 di Sarri può fare sia il trequartista sia la mezzala. E come potenzialità già adesso è da grande». MODELLO – «Uno Simile a lui per caratteristiche era Nedved. Dejan fa 12-13 chilometri di media a partita, ma riesce ad abbinare la qualità alla quantità. Sono pochi quelli così». MERCATO – «Paura di perderlo a gennaio? Sinceramente no perché sapevo il modo di lavorare del ragazzo e dell’Atalanta. Per lui era giusto ... calcionews24

