Crisi Barcellona, parlano i “vecchi”: spogliatoio unito contro la “mierda” dall’esterno (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è chi li chiama “panni sporchi”, come Piqué. E chi la chiama “mierda”, come Jordi Alba. Ma il concetto è lo stesso: nella polveriera Barcellona lo spogliatoio è unito, tutti gli altri (Abidal) ne stanno fuori e ci restino. L’eliminazione dalla Copa del Rey non aiuta la già difficile situazione blaugrana. Ma i giocatori fanno cerchio, e mandano messaggi diretti. “Non è il momento di lavare i panni sporchi – ha detto Piqué – C’è massima unione nello spogliatoio. L’eliminazione è un duro colpo, ma ne abbiamo parlato e pensiamo di aver fatto un passo in avanti, abbiamo giocato bene, nonostante tutto il rumore che si è fatto. Le accuse, buttarci le cose in faccia, non aiutano, dobbiamo concentrarci sul giocare e vincere. Lo spogliatoio è unito, ve lo assicuro”. Jordi Alba è più diretto: “Abidal è stato un grande ... ilnapolista

