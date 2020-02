Turchia, aereo si spezza in due in fase di atterraggio: tre morti e 157 feriti – Video (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si è aggravato il bilancio dell’incidente aereo sulla pista dell’aeroporto di Istanbul avvenuto ieri pomeriggio. Secondo quanto riferito dal ministro della della Sanità, Fahrettin Koca, i morti sono tre. Tre feriti sono ricoverati in terapia intensiva. Il precedente bilancio fornito dal ministro era di un morto e 157 feriti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir’den İstanbul’a gelen Pegasus Havayolları’na ait uçak inişi sırasında pistten çıktı.Kaza sonucunda çevredeki hastanelerde tedbir alındığı aktarıldı. pic.twitter.com/TTBAUSzqkB— Havadis (@havadisgazete) February 5, 2020 L’ aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era arrivato da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. I due piloti ... open.online

fattoquotidiano : Turchia, aereo si spezza in tre durante l’atterraggio all’aeroporto di Istanbul: “Un morto e almeno 157 feriti” - RaiNews : Sono almeno 120 i feriti trasportati in ospedale tra le 177 persone a bordo dell'aereo giunto da Smirne #Istanbul - MediasetTgcom24 : Aereo fuori pista a Istanbul: un morto e 157 feriti #turchia -