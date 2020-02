Orlando scarica deMa e il Pd locale: “Non sono io che dialogo col sindaco” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi Marina Cappitti Napoli – Velocizza il passo sulle scale che portano alla sede del Pd campano, Andrea Orlando quando gli domandiamo dell’accordo-inciucio tra Luigi De Magistris e il Pd. Alla fine seccato risponde. Onorevole Orlando è lei che dialoga in questo momento con Luigi de Magistris in vista delle regionali? “No, non sono io“. E allora chi ci dialoga, solo il consigliere regionale Pd, Gianluca Daniele? “Non lo so chiedetelo a lui, non entriamo nelle vicende locali, sono cose del partito locale”. Bene. Diventa anche materia del nazionale se magari in cambio di un sostegno del sindaco alle regionali c’è un incarico a Roma. Magari all’Anac? Abbozza un sorriso, al limite del nervoso. Quindi Lei non ci dialoga col sindaco e non fa accordi? “Non si può scambiare la convergenza su un nome con ... anteprima24

Orlando scarica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Orlando scarica