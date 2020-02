Nioh 2: il numero delle missioni principali sarà molto simile al primo Nioh (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nioh 2 di Team Ninja è in arrivo il mese prossimo e i fan non vedono l'ora di metterci le mani sopra. Il combattimento è stato ampliato con l'aggiunta di abilità e forme Yokai, per non parlare di nuovi nemici e boss. Ma come si misurerà in termini di lunghezza del gameplay con l'originale?Parlando con GameSpot, il produttore Fumihiko Yasuda ha rivelato che il numero delle missioni principali è "più o meno lo stesso" del primo gioco. Il numero totale di ore di gioco, invece, è un po 'più difficile da definire. "È lungo quasi come Nioh 1, ma quando abbiamo visto quanto tempo impiegavano i giocatori a completare Nioh 1, dipendeva dal giocatore, quanto erano bravi, come lo giocavano, ecc."Leggi altro... eurogamer

