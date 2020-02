Milleproroghe, dai rimborsi ai truffati delle banche alla Casa internazionale delle donne: gli emendamenti bocciati in Commissione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono diversi gli emendamenti del Milleproroghe bocciati in Commissione alla Camera. E alcuni di questi fanno discutere. ROMA – Tra gli emendamenti del Milleproroghe bocciati in Commissione alla Camera c’è anche quello della Casa internazionale delle donne di Roma. E’ stato dichiarato inammissibile il provvedimento presentato dal Centrosinistra che prevedeva un fondo da 900mila euro per salvare la struttura. Pd e Italia Viva hanno protestato e sono pronti al ricorso con le opposizioni che hanno criticato la richiesta giudicandola un aiuto alla campagna elettorale di Gualtieri in vista delle prossime suppletive. Tensioni che hanno portato alla sospensione della seduta. Italia Viva attacca il M5s: “Decisione grave” Nel mirino di Italia Viva è finito il M5s che era a capo della Commissione che ha bocciato l’emendamento: “Si tratta di ... newsmondo

NewsMondo1 : Milleproroghe, dai rimborsi ai truffati delle banche alla Casa internazionale delle donne: gli emendamenti bocciati… - LorenzDelPietro : RT @SilviaPareschi2: Ma vaffanculo, va' Milleproroghe, bocciato in Commissione dai presidenti M5s l'emendamento 'salva Casa delle Donne'. R… - SilviaPareschi2 : Ma vaffanculo, va' Milleproroghe, bocciato in Commissione dai presidenti M5s l'emendamento 'salva Casa delle Donne'… -