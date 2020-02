Lombardi a Zingaretti: su prescrizione e Autostrade Pd ci segua (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – “Caro Zingaretti, stavolta mi rivolgo a te in qualita’ di segretario nazionale del Pd: visto che dici che questo governo nazionale con il Movimento 5 Stelle deve restare in piedi finche’ ottiene dei risultati, parafrasando cosi’ il paradigma gia’ sperimentato qui in Regione Lazio con noi all’opposizione, allora e’ il caso di premere l’acceleratore per trovare una convergenza che porti a due risultati fondamentali per la credibilita’ politica ed etica di noi tutti: l’abolizione della prescrizione e la revoca delle concessioni autostradali”. Cosi’ esordisce Roberta Lombardi, storica esponente 5stelle e capogruppo M5S in Regione Lazio, in una lettera aperta a Nicola Zingaretti pubblicato oggi in homepage su Repubblica.it e rilanciata sui suoi canali social. “Si tratta di due provvedimenti su cui non ... romadailynews

