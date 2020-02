LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Seconda tappa in DIRETTA: gruppo compatto! Si attende una bella sfida sullo strappo di Cullera (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Ripreso Serrano! Ci prova Jan Polanc! 16.01 Il gruppo è comandato dal Team Ineos. 16.00 Ci prova Gonzalo Serrano della Caja Rural, protagonista di uno scatto davvero violento. Attenzione perchè lo spagnolo sta facendo il vuoto e mancano solamente 1000 metri al traguardo. 15.59 Tutti i big vogliono assicurarsi la posizione migliore in testa al gruppo. Tra pochi istanti comincerà la salita di Cullera. 15.57 Intanto viene ripreso Cavagna. Mancano soltanto 4 chilometri. 15.54 Bruttissima caduta per Tobias Foss, della Jumbo Visma. Problemi alla spalla per il norvegese vincitore del Tour de l’Avenir 2019. Coinvolto anche Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) che però si rialza prontamente. 15.53 7 km al traguardo e 15″ di vantaggio per Cavagna. 15.50 Si rialzano tutti i fuggitivi. Tranne Cavagna che cerca in tutti i modi di ... oasport

