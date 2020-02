Lewis Capaldi: Sanremo, canzoni, Before you go, YouTube, album (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lewis Capaldi è un cantautore britannico, nato a Whitburn, il 7 ottobre 1996.Capaldi sarà tra gli ospiti internazionali che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston, durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Lewis Capaldi: Sanremo, canzoni, Before you go, YouTube, album 06 febbraio 2020 20:10. blogo

IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… - _MARSmellows : RT @f4stfu5e: Questa sera Capaldi sarà a Sanremo Lewis LEWIS guardami negli occhi e promettimi che farai un'esibizione che potrà essere con… - plutonvich : RT @elexmose: Tutti a parlare di classifiche e giurie ma nessuno che parla di Lewis capaldi oggi ospite al festival OOOOO MA CI RENDIAMO CO… -