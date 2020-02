La classifica provvisoria di Sanremo 2020 | primo Francesco Gabbani | Junior Cally ultimo

Sanremo 2020 - prima classifica provvisoria : Francesco Gabbani (Immagine RaiPlay) Il Festival di Sanremo 2020 sforna la prima classifica provvisoria dei ventiquattro Big in gara. Ora la competizione inizia a farsi sentire davvero. La graduatoria congiunta è il risultato dall’integrazione tra i voti espressi dalla Giuria Demoscopica nella serata d’esordio di ieri (per una tranche di dodici Campioni) e in quella odierna (per altrettanti dodici). La classifica qui riportata farà ...