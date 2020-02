‘Isola’, Samantha De Grenet e la scioccante rivelazione: “Ho avuto un tumore, sono stata operata” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Signora, lei ha un tumore. Si deve operare urgentemente. Risalgo sul motorino e inizio a piangere. Ma non per me. Non ero io. Ero mio figlio. Mio figlio era entrato dentro di me e io piangevo come se fossi lui. È difficile da spiegare, un dolore del genere. Un pugno in piena faccia”. Inizia così l’intervista che Samantha De Grenet ha concesso al settimanale Chi a oltre un anno e mezzo di distanza da quel maledetto giorno in cui le è crollato il mondo mondo. Tutto è iniziato nel luglio del 2008, poco prima di partire con il marito per le vacanze estive: Ero in barca con mio marito. Sentivo un bozzo strano, grosso, duro, sul seno destro. Lo toccavo con la mano e, dato che di lì a poco sarei dovuta partire per le vacanze, sono andata a farmi visitare per capire che cosa fosse. Ero convinta che si trattasse di una ghiandola infiammata. Mai avrei pensato di sentire quelle ... isaechia

