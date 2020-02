Inchiesta sul trasferimento di calciatori in Portogallo, Jorge Mendes tra i sospettati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cinquanta persone sospettate di aver frodato il Fisco. Tra questi anche presidenti di calcio e procuratori. Accade in Portogallo e ne dà notizia il settimanale Sabado. Lo scandalo riguarda il trasferimento di alcuni calciatori. Tra i presidenti coinvolti ci sono anche Pinto da Costa (Porto), Luis Filipe Vieira (Benfica) e Antonio Salvador (Braga). Tra i procuratori figura invece il nome di Jorge Mendes. Sotto la lente degli investigatori il trasferimento di 15 giocatori in Portogallo, tra cui Jackson Martinez, Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodriguez, Giannelli Imbula, Eliaquim Mangala e Danilo Pereira. Le autorità fiscali stimano che il presidente del Porto, quello più implicato nella faccenda, abbia evaso circa 20 milioni di euro. L'articolo Inchiesta sul trasferimento di calciatori in Portogallo, Jorge Mendes tra i sospettati ilNapolista. ilnapolista

elenabonetti : Felice per la proroga della commissione d’inchiesta sul femminicidio, fondamentale per il contrasto della violenza… - LauraBottici : ??#Forteto: è ufficialmente partita la commissione d’inchiesta! Oggi sul Blog delle Stelle racconto perché è un gior… - petergomezblog : questa sera a #sonoleventi sul #nove nuova puntata della nostra inchiesta sui bilanci dei partiti. Dopo Pd, Lega e… -