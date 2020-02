Giovanna Civitillo non sbaglia il look della seconda serata a Sanremo: splendida in rosso (FOTO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ la moglie di Amadeus, grande attenzione su di lei e riflettori spesso puntati in prima fila dove lei e il piccolo Josè seguono con amore il loro ragazzone! Giovanna Civitillo arriva a Sanremo nelle vesti di moglie di Amadeus ma anche di inviata per La vita in diretta. E dopo il look della prima serata, durante la quale ha sfoggiato un bellissimo e classico abito scuro, nella seconda puntata ha osato con un vestito rosso. Era davvero meravigliosa. Sia nel corso della prima serata, che nella seconda, la moglie di Amadeus ha optato per capelli legati e scollature generose mettendo in evidenza anche i gioielli che ha scelto di portare, collane e orecchini che hanno impreziosito il suo look. Giovanna Civitillo A Sanremo: ECCO IL look SCELTO PER LA seconda serata Vediamo delle immagini che ci mostrano la bellissima Giovanna ieri di rosso vestita in prima fila, è la tifosa ... ultimenotizieflash

