Frecciarossa deragliato: sindacati proclamano sciopero per il 7 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo la tragedia consumatasi a Livraga dove un treno Frecciarossa è deragliato causando un bilancio di due morti e una trentina di feriti, diverse sigle sindacali hanno annunciato uno sciopero per venerdì 7 febbraio 2020, giorno successivo all’accaduto. Frecciarossa deragliato: sciopero dei sindacati Questo quanto scritto nel loro comunicato unitario: “In considerazione dell’estrema gravità dell’incidente e nel rispetto delle vite umane, venerdì 7 febbraio ci sarà uno sciopero di due ore. Vedrà coinvolti tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale“. I ferrovieri italiani interromperanno quindi la loro attività come gesto di solidarietà per i due macchinisti morti nell’incidente ferroviario del Lodigiano. Ad annunciarlo sono stati tutti i sindacati dei trasporti, ovvero Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, ... notizie

