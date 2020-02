Frecciarossa deragliato a Lodi | le immagini aeree dell’incidente | la motrice fuori dai

Treno Frecciarossa deragliato a Lodi - l'ipotesi dell'"errore" : lavori in corso - scambio rimasto non allineato : Sarebbe stato uno " scambio " aperto sui binari a causare l'incidente mortale nel Lodi giano. Il Treno Frecciarossa 9595 Milano-Salerno è deragliato , con la motrice e i primi due vagoni ribaltati sulla massicciata, con un bilancio drammatico: due le vittime, entrambi i macchinisti, e 31 feriti fortunat

Treno Frecciarossa deragliato a Lodi : il precedente del ’97 sulla stessa tratta maledetta : L'incidente ferroviario di Lodi ha un precedente altrettanto drammatico. Nel 1997, a pochi chilometri di distanza da quanto avvenuto nella mattinata di giovedì 6 febbraio, si verificò quella che è passata alla storia come "la strage del Pendolino". Un deragliamento in cui persero la vita ben otto persone. Sul Treno deragliato sedeva anche l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, uscito illeso dall'incidente.Continua a leggere

Frecciarossa deragliato : sindacati proclamano sciopero per il 7 febbraio : Dopo la tragedia consumatasi a Livraga dove un treno Frecciarossa è deragliato causando un bilancio di due morti e una trentina di feriti, diverse sigle sindacali hanno annunciato uno sciopero per venerdì 7 febbraio 2020, giorno successivo all’accaduto. Frecciarossa deragliato : sciopero dei sindacati Questo quanto scritto nel loro comunicato unitario: “In considerazione dell’estrema gravità dell’incidente e nel rispetto delle vite ...

Frecciarossa deragliato : s’indaga per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo : Frecciarossa deragliato , la notizia è di pochi minuti fa. La Procura di Lodi indaga per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo . Ricordiamo che nell’incidente sono deceduti i due macchinisti del treno ad alta velocità e sono rimaste ferite 31 persone, nessuna fortunatamente con gravi ferite. Frecciarossa deragliato : la Procura indaga per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo di ...

Incidente Frecciarossa - la prima pista degli investigatori sulla dinamica : “Lo scambio in ‘falsa posizione’ - così il treno è deragliato” : Uno scambio in “falsa posizione” dopo i lavori di manutenzione. La prima ipotesi a farsi largo tra gli uomini della Polfer che indagano sul disastro ferroviario – avvenuto all’alba lungo la linea Alta Velocità a Livraga, vicino a Lodi – riguarda un intervento non eseguito correttamente su un deviatoio oleodinamico. Sostanzialmente il lavoro potrebbe non essere stato completato. Sarebbe stato questo a causare il ...