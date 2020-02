Francesco Facchinetti "A Sanremo 2019 non volevano Gessica Notaro"/ "Sono contento.." (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesco Facchinetti, a Vieni da me, svela un retroscena su Gessica Notaro: "l'anno scorso avrei voluto portarla per la serata dei duetti, ma...". ilsussidiario

santopiripiIIo : lista dei miei figli biologici: winwin tadashi yamaguchi francesco facchinetti gianni morandi joe jonas immanuel ca… - vienidameRai : RT @midnightkn: I Pinguini Tattici Nucleari che cantano 'camminerò', canto di chiesa, insieme a Francesco Facchinetti. Bene, ora ho visto d… - midnightkn : I Pinguini Tattici Nucleari che cantano 'camminerò', canto di chiesa, insieme a Francesco Facchinetti. Bene, ora ho… -