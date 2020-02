Fatebenefratelli, in convenzione con Ssn il test su gestosi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – Colpisce 1 mamma su 10 e, ancora in 1 caso su 10, in forma molto grave. È la patologia piu’ temuta in gravidanza la pre-eclampsia (piu’ conosciuta come gestosi). Non sempre presenta sintomi: caratterizzata da alterazioni dei vasi sanguigni e della placenta, produce effetti dannosi nella circolazione sanguigna della mamma e nel trasferimento di nutrimento e di ossigeno al bambino; per questo puo’ rivelarsi estremamente pericolosa per la vita di entrambi. Al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma ora e’ possibile effettuare il test di screening della pre-eclampsia, in convenzione col servizio sanitario nazionale: un semplice prelievo, che si esegue tra l’11esima e la 13esima settimana di gravidanza. Puo’ essere effettuato come unico test, sia in presenza che in assenza di fattori di rischio, oppure contestualmente al bi-test (esame ... romadailynews

romadailynews : #Fatebenefratelli, in convenzione con Ssn il test su gestosi: #Roma – Colpisce 1 mamma su… -