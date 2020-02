Fast & Furious | le scene più iconiche della saga cinematografica (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fast & Furious 9 – The Fast saga è il nono capitolo della famosa serie cinematografica con Vin Diesel. Il film, diretto da Justin Lin, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 21 maggio. Il primo trailer diffuso in occasione del Super Bowl ha riacceso i riflettori sulla famosa saga cinematografica con Vin Diesel. Ecco … L'articolo Fast & Furious le scene più iconiche della saga cinematografica proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

corsi_gabriele : Che poi, chissà perché, dovrebbe essere più a rischio un ristorante cinese di un fast food affollato. Alla stupidi… - sansa86 : RT @EnteOspedaliero: Una via veloce in Pronto Soccorso all'Ospedale Civico per alcune patologie, anche grazie a un maggiore coinvolgimento… - MIP_PoliMi : Sapevi che @microsoftitalia in collaborazione con il MIP cerca giovani talenti? Partecipa anche tu alle selezioni p… -