Coronavirus, quadruplicati i prezzi delle mascherine in Cina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Continua la psicosi da Coronavirus. Questa volta a essere colpita è la Hainan Yijiutang Pharmaceutical Company, una società produttrice di mascherine nella provincia di Hainan, nel sud della Cina, che è stata multata per 3 milioni di Yuan (circa 430.000 dollari). L’azienda, infatti, ha tentato di speculare sull’emergenza sanitaria internazionale e, approfittando della paura dei cittadini di essere infettati dalla sindrome cinese, ha quadruplicato i prezzi delle mascherine. Coronavirus, azienda cinese multata per aver quadruplicato i prezzi delle mascherine Secondo quanto riportato dalle autorità, la società “ha fatto ricorso a pratiche illegali come la falsificazione del registro delle vendite in modo da evitare i controlli”. In realtà, l’utilizzo delle mascherine non rientra tra le raccomandazioni dell’OMS per tentare di limitare il contagio del ... urbanpost

