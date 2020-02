Conte: “In agenda 2023 attueremo potenzialità del reddito di cittadinanza. Valutazione della misura non si può fare a meno di un anno” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Resta fermo l’impegno del governo a attuare nella sua massima potenzialità il reddito di cittadinanza, al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e di incentivare il reinserimento socioeconomico, nell’ambito della definizione dell’agenda 2020-2023“. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo al question time al Senato ha garantito che il reddito di cittadinanza sarà una misura centrale anche nel piano dei prossimi mesi dell’esecutivo. Una presa di posizione richiesta anche alla luce della nuova raccolta firme annunciata da Forza Italia nelle scorse ore per fare un referendum che abolisca la misura. “La Valutazione”, ha continuato il premier, “di una misura complessa quale il reddito di cittadinanza, che richiede, proprio in riferimento alla componente di attivazione sociale e lavorativa, il rafforzamento dei relativi ... ilfattoquotidiano

