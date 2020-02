Confcommercio: “La sen. Lonardo non conosce la precarietà della Camera di Commercio” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – A proposito della volontaria decisione assunta da Avellino e Benevento, Confcommercio Benevento risponde alla senatrice Lonardo. “Nel prendere atto della nota stampa diffusa dalla senatrice Lonardo Mastella circa l’emendamento al decreto Milleproroghe sul probabile commissariamento delle camere di commercio “disobbedienti”, Confcommercio Benevento condivide l’annunciata battaglia contro la fusione delle camere di commercio di Avellino e Benevento. Oggi vi è stato lo stralcio dell’emendamento dal decreto Milleproroghe: l’esponente grillino Irene Galletti ne ha fatto propaganda politica a proposito della sventata fusione delle camere di commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara ma la sen. Lonardo deve sapere che ciò non salva anche Benevento che rimane “disobbediente” in quanto la fattispecie di Lucca, Pisa e Massa Carrara è ... anteprima24

