Cisgiordania,attacchi contro israeliani

Un soldato israeliano è stato ferito da spari in un attacco vicino all'insediamento ebraico di Dolev in. Secondo la radio militare israeliana l' aggressore si è dileguato. A Gerusalemmee un'auto si è lanciataun gruppo di persone: dei 14 investiti, 12 sono militari, uno è grave. Nella Città Vecchia in un'altra aggressione è rimato ferito a una mano un militare israeliano. In 24 ore,3 palestinesi uccisi in scontri con, a Hebron e Jenin.(Di giovedì 6 febbraio 2020)