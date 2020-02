Chi è La Rappresentante di Lista, la band che si esibirà nel duetto con Rancore a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Rappresentante di Lista è una band, un progetto musicale indipendente e fuori dagli schemi. Dalle sonorità folk, underground, un genere elettronico, talvolta tendente all'indie. Hanno calcato diversi palchi nazionali e internazionali, dallo Sziget Festival di Budapest al Concertone del Primo Maggio di Roma, dove sono stati notati da Paolo Sorrentino. Il loro brano "Questo corpo" è stato scelto scelto per la colonna sonora della serie Sky The New Pope. A Sanremo, duettano con il rapper Rancore, con "Luce", di Elisa. fanpage

ilfoglio_it : Mengele fu un mostro e un assassino, ma mostruosa fu anche la medicina di cui era rappresentante. Ecco l'articolo d… - Marinaliberals : RT @LuciaAmbrosino1: Un uomo ben conscio del suo ruolo di rappresentante dell’unità nazionale. Parla poco quanto niente ed agisce con inimi… - LuciaAmbrosino1 : Un uomo ben conscio del suo ruolo di rappresentante dell’unità nazionale. Parla poco quanto niente ed agisce con in… -