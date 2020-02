Cerotto intelligente “vede” le infezioni, cambia colore per avvisare e rilascia antibiotici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Scienziati cinesi hanno creato un super Cerotto in grado di rilevare se una ferita si stia infettando o meno e che rilascia antibiotici nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Il Cerotto "intelligente", che cambia colore da verde a rosso in base alle situazioni, può persino individuare la presenza di superbatteri. fanpage

