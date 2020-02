Benigni porta il Cantico dei cantici a Sanremo: «È come Yesterday e Imagine» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un Amadeus molto emozionato accoglie sul palco del Festival di Sanremo, a 9 anni dall'ultima volta, Roberto Benigni. L'attore fa il suo ingresso all'Ariston in grande stile, accompagnato... ilmattino

sole24ore : #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore… - SUSY48558645 : RT @sole24ore: #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: #Sanremo2020, #Benigni porta il Cantico dei cantici: «È per chi si ama. A?prescindere dal genere» @sole24ore -