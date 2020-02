Allenatori Serie A 2019/2020: conferme e novità in panchina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Allenatori Serie A 2019/2020: conferme e novità in panchina, i tecnici delle 20 squadre del massimo campionato italiano Come accade puntualmente ogni anno, anche nella stagione 2019/2020 in Serie A si stanno verificando diversi cambiamenti in panchina. Fra le big già in estate ci sono stati tanti cambiamenti, con Juventus, Inter, Milan e Roma che si sono presentate ai nastri di partenza della nuova stagione con in panchina un nuovo tecnico. Allenatori Serie A 2019/2020: Allegri, Spalletti, Gattuso e Ranieri hanno salutato al termine del campionato 2018/2019 e sono stati i nerazzurri i primi ad ufficializzare il nome di Antonio Conte come nuova guida tecnica della squadra. I giallorossi, superata qualche difficoltà, hanno annunciato il portoghese Paulo Fonseca come nuovo tecnico, mentre la Juventus dopo l’era Allegri ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri, liberatosi dal ... calcionews24

Serie A “mangi Allenatori ” : siamo a 11 in stagione - c’è anche Ancelotti : Ma gli allenatori italiani non erano i migliori del mondo? Non la pensano evidentemente così i presidenti italiani, che sono tornati alla vecchia moda dell’esonero compulsivo. Cellino sta proprio in queste ore procedendo con l’undicesimo cambio di panchina in Serie A, dopo appena 22 giornate. Un record europeo: La Ligue1 francese è a 5, la Liga spagnola a 7, la Bundesliga tedesca a 8, la Premier a 9. Il conto lo fa il Corriere della ...

Allenatori in Serie A - record di esoneri : Allenatori in Serie A, un lavoro sempre a rischio. Il massimo campionato di calcio italiano è certamente il più stressante d’Europa. Qui il pallone si vive tutta la settimana, con analisi, dibattiti, commenti e approfondimenti continui. Si dice che in Italia ci siano sessanta milioni di Allenatori , tutti pronti a dire la loro su formazioni e schemi di gioco. E per quelli veri si fa durissima. Inizia il Milan La stagione ...

Sarri svela : “Quando in Serie C un tifoso disse a me e ad Allegri “se siete due Allenatori voi…” : Particolare aneddoto svela to dall’attuale allenatore della Juventus, Maurizio Sarri , ieri presente alla festa per i 100 anni di calcio del Figline, squadra del comune in cui è cresciuto e per cui ha militato da calciatore. La curiosità riguarda un episodio risalente al 2003 e riguardante lui ed Allegri . Allenavano in Serie C2, la gara era tra Sangiovannese (allenata da Sarri ) e Aglianese (allenata da Allegri ): “Ricordo una ...

Quanti Allenatori a rischio esonero : Serie A sempre più amara : Sono davvero tanto gli allenatori a rischio esonero in vista di questo ultimo turno di Serie A del 2019, prima della sosta per le vacanze natalizie. Il campionato italiano dimostra ancora una volta di non saper aspettare le filosofie dei tecnici, servono risultati indipendentemente da ogni altro discorso. Quest’anno la lotta per ogni singola posizione si è fatta ardua, lo si era intuito sin dalle prime battute. Già tre mister sono stati ...

Gattuso pronto a tornare in panchina : è in corsa per sostituire due Allenatori di Serie A : Nella s corsa stagione l’allenatore Gennaro Gattuso ha svolto un grande lavoro e la conferma è arrivata in questa stagione, il Milan infatti è in piena crisi, occupa le zone basse della classifica ed è lontanissimo dalla squadra che affrontava ogni partita con grande grinta. Nonostante l’esonero di Giampaolo il club rossonero ha deciso di puntare su Stefano Pioli, non ci sono dunque i margini per Gattuso per tornare al Milan. ...

Serie A - arriva il “Virtual Coach” : un software per gli Allenatori : Quando la tecnologia e il calcio si incontrano nascono storie come quella del “Virtual Coach”, un software che a partire dalla prima giornata del girone di ritorno di Serie A, il 19 gennaio, aiuterà gli allenatori a lavorare nel migliore dei modi. Come spiega “La Repubblica”, la Lega Serie A farà trovare in panchina ai […] L'articolo Serie A, arriva il “Virtual Coach”: un software per gli allenatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

