“Sanremo Gitano”: opinioni e retroscena del sannita che partecipò al Festival (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Il Festival della canzone italiana. C’è chi lo guarda in tv, chi lo segue seduto comodamente in poltrona e chi lo ha vissuto da protagonista. Gitano, al secolo Antonio Fusco, ha partecipato a due edizioni della kermesse sanremese: anno 1989, in gara con Pelle di luna e due anni dopo con la canzone Tamurè ottenendo riconoscimenti importanti soprattutto dalla critica. Il cantautore tocchese è rimasto il primo follower, tanto per usare un termine dei giorni nostri, del Festival di Sanremo. Durante la settimana della più importante gara canora, prende posizione sul divano e si immerge nell’evento senza risparmiare giudizi e punti di vista. Per l’edizione 2020, Gitano sarà il nostro opinionista, tra passato e futuro. Qualche chicca sulla sua doppia partecipazione ma anche feedback sulla settantesima volta della ... anteprima24

“Sanremo Gitano” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Sanremo Gitano”