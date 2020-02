Sanremo 2020, Rula Jebreal: il monologo scritto insieme a Selvaggia Lucarelli. Il testo integrale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dietro l’emozionante monologo della giornalista Rula Jebreal c’è Selvaggia Lucarelli. La ex giornalista del Fatto Quotidiano – come apprende Leggo – ha aiutato la collega israeliana nella stesura del testo andato in onda ieri durante la prima serata del Festival di Sanremo. Le due si sono incontrate nei giorni scorsi e insieme hanno trovato le parole giuste per affrontare i temi di cui entrambi sono paladine. «Lei aveva la biancheria intima quella sera?» «Si ricorda di aver cercato su internet il nome di un anticoncezionale quella mattina?» «Lei trova sexy gli uomini che indossano i jeans?» «Se le donne non vogliono essere sfruttare devono smetterla di vestirsi da poco di buono». Queste sono solo alcune delle domande poste in un’aula di tribunale a due ragazze che in Italia, non molto tempo fa, hanno denunciato una violenza sessuale. Domande insinuanti, ... attualitavip.myblog

