Sampdoria Napoli: Politano cambia assetto tattico alla squadra (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'ingresso di Politano ha cambiato l'assetto tattico del Npaoli. I partenopei sono passati a al 4231 con l'ex Sassuolo largo Politano ha esordito con la maglia del Napoli contro la Sampdoria. Dopo il suo ingresso, i partenopei hanno cambiato assetto tattico. Sono infatti passati dal 433 al 4231. L'ex Sassuolo ha agito largo a destra, con Insigne che invece ha fatto l'ala sinistra. Doppio attaccante e doppio mediano per il Napoli, di conseguenza. Vedremo se è stata una soluzione eccezionale o se invece, in futuro, Gattuso la adotterà con più frequenza.

OptaPaolo : 2 - Demme è il secondo “Diego” a segnare in Serie A con il Napoli, dopo Maradona, che realizzò la sua ultima marcat… - SkySport : ?? #Quagliarella, solo gol impossibili ?? Ennesima prodezza contro il #Napoli ? - DiMarzio : ?? Il primo Diego a segnare dopo #Maradona ? Contro la Samp il terzo gol in carriera ???? Da leader del #Lipsia a punt… -