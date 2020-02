Rinnovo Zielinski in stand-by, il polacco considera la clausola troppo alta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Calciomercato.com dà alcuni aggiornamenti sul Rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Il contratto del polacco scade il 30 giugno 2021, ma per evitare di arrivare alla data impreparato, il club sta già lavorando da tempo per raggiungere un accordo. “L’ultima offerta degli azzurri è per un contratto fino al 2024, con annesso adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 1,1 milioni a stagione. Nella proposta di Rinnovo è però inclusa, su specifica richiesta del presidente De Laurentiis, una clausola rescissoria molto alta, da 80-85 milioni di euro. troppo, secondo Zielinski. E allora Giuntoli continua a trattare con Bartlomiej Bolak, l’agente del classe ’94: situazione in stand-by, ma il Napoli vuole blindare il “campione” di Gattuso. E lo vuole fare il prima possibile. L'articolo Rinnovo Zielinski in stand-by, il polacco considera la clausola troppo alta sembra ... ilnapolista

