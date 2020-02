Prof 70enne fa sesso con studentessa minorenne (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una scuola di Miami, in Florida, è stata teatro di uno scandalo sessuale che ha coinvolto un Professore 70enne e la sua studentessa, all’epoca minorenne. L’uomo avrebbe fatto sesso ripetutamente con la giovane e per questo è stato arrestato. Usa, pro fa sesso con studentessa minorenne I fatti si sarebbero svolti presso il Terra Environmental Research Institute Magnet School di Miami. Protagonisti della vicenda sono il Professore 70enn Tom Miller Privett e la sua studentessa minorenne del corso di storia. Il Professore e la ragazza avrebbero fatto sesso “ripetutamente” ogni giorno per 3 mesi, prima della fine dell’ultimo anno scolastico della ragazza, nel 2016. Il Professore è stato arrestato più tardi, solo a dicembre: la vittima, infatti, ha trovato il coraggio di confessare solo tempo dopo l’accaduto. Arrestato insegnante 70enne La storia, secondo ... notizie

