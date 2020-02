Parma, il ds Faggiano su Gervinho: “Abbiamo sbagliato tutti. Non era convinto di andare” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione di Gianluca Caprari il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, è tornato sul caso che riguarda Gervinho, che è stato messo ai margini del progetto tecnico dopo i problemi nel trasferimento all’Al-Sadd. Sulla mancata cessione dell'ivoriano ha affermato: "Non era convinto di andarsene avrebbe potuto firmare fin da subito ma non era convintissimo. Stiamo lavorando per fare meno danni possibile a noi e a lui. Abbiamo sbagliato entrambi". fanpage

