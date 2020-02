Ondata di maltempo sull’Italia, scuole chiuse a Napoli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Prima Ondata di maltempo in Italia in questo 2020. A Napoli scuole chiuse mentre i crolli degli alberi hanno provocato diversi feriti. ROMA – Prima (vera) Ondata di maltempo in Italia nel 2020. Nelle ultime ore c’è stato un brusco calo delle temperature da Nord a Sud con forte raffiche di vento e piogge che hanno provocato diversi disagi in tutta Italia. Forte vento a Bologna e Roma E’ stata una notte quella di mercoledì 5 febbraio caratterizzata dal forte vento nella Capitale con diversi alberi caduti ed una persona rimasta ferita. Problemi anche a Bologna con un signore di 86 anni colpito da una lastra di plexigas. A Bari una chiatta marina si è arenata dopo aver rotto i cavi di traino. Il rimorchiatore è riuscito a ripararsi nel porto della città pugliese ma la situazione non sembra essere destinata a migliorare nelle prossime ore. Alluvione ... newsmondo

GiornaleLORA : Bronte – (5 febbraio 2020) – L’ondata di gelo e maltempo non ha risparmiato la Città di Bronte. Nella mattinata di… - infoitinterno : Puglia, in arrivo ondata di maltempo: nevicate fino ai 600-800 metri e vento forte su tutta la regione - Giu75Guarini : RT @Ilikepuglia: Puglia, in arrivo ondata di maltempo: nevicate fino ai 600-800 metri e vento forte su tutta la regione -