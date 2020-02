Massimo Ranieri ospite a Sanremo: “A 70 anni vorrei condurre il Festival” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Massimo Ranieri ospite a Sanremo: “A 70 anni vorrei condurre il Festival” Il cantautore napoletano Massimo Ranieri è stato ospite nella seconda serata Sanremo 2020, dove ha duettato con Tiziano Ferro. Non è la prima volta per Ranieri sul palco dell’Ariston: i suoi fan sanno che è stato a Sanremo diverse volte come concorrente, ma di recente il cantante ha rivelato che sogna di condurre il Festival in futuro e, in particolare, l’anno in cui compirà 70 anni: cioè il 2021. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 “Se me lo proponessero non mi tirerei indietro”, ha detto in un’intervista a Leggo del 29 gennaio scorso. “Certo, per allestire uno spettacolo teatrale ci vogliono un mese o due, per mettere su il festival ce ne vogliono sei. Dovrei ritirarmi in clausura”, ha aggiunto. Intanto, per l’edizione 2020 del Festival, ... tpi

Raiofficialnews : #Sanremo2020, serata del #5febbraio: @TizianoFerro canterà 'Sere nere', 'Il regalo più grande' e 'Per dirti ciao'.… - IlContiAndrea : Confermato per stasera Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l'amore”. Poi il medley c… - VanityFairIt : Certi duetti sono possibili solo a #Sanremo2020: Massimo Ranieri e @TizianoFerro ci hanno fatto cantare dall'inizio… -