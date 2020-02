Maltempo, l’irruzione fredda flagella il Centro/Sud: temperature già crollate di 20°C, nevica a bassa quota [LIVE] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fa freddo e imperversa il Maltempo al Centro/Sud Italia, in modo particolare nelle Regioni Adriatiche e all’estremo Sud, in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature sono già crollate in molti casi di 20°C in poche ore: Catania, ad esempio, è passata dai +27°C di ieri pomeriggio ai +7°C di stamattina. Termoli dai +24°C di ieri pomeriggio ai +5°C di stamattina. Ma l’anomalia era il caldo esagerato di ieri, perchè le temperature odierne non sono certo eccezionali per il periodo. E’ semplicemente inverno, quello che dovrebbe essere la norma di inizio Febbraio. Le temperature minime registrate stamattina al Centro/Sud sono state di -1°C a Campobasso, 0°C a Grosseto e Viterbo, +1°C a L’Aquila e Avezzano, +3°C a Matera, +5°C a Roma, Napoli, Ancona, Frosinone, Guidonia, Chieti e Termoli, +6°C a Reggio Calabria, Latina, ... meteoweb.eu

