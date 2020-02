Isola dei Famosi 2020: Cast Ufficiale, Conduttore e Inviato! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Isola dei Famosi 2020: sta per ripartire il noto reality show di Canale 5 e ci sono già le prime novità per quanto riguarda la conduzione. Ecco tutto quello che sappiamo e le prime indiscrezioni dal web sull’inviato in Honduras e sui nuovi concorrenti che faranno parte del Cast dell’Isola dei Famosi! Isola dei Famosi 2020, prime indiscrezioni: Alessia Marcuzzi lascia ma ecco chi potrebbe arrivare! L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più amati dal pubblico televisivo di Mediaset e mancherebbero pochi mesi alla ripartenza del programma di Canale 5. Presumibilmente la messa in onda sarà dopo la fine del Grande Fratello Vip 4 ma per adesso si tratta di supposizioni e indiscrezioni. Ma la curiosità dei fan dell’Isola dei Famosi aumenta sempre di più e, a proposito di indiscrezioni, vogliamo svelarvi cosa sappiamo a proposito della conduzione. Pare proprio che, nella prossima ... uominiedonnenews

provinciadiasti : Chiusura al transito diurna di corsia della S.P. 456VAR nei comuni di Isola d'Asti e Vigliano d'Asti… - luipanfilibreda : RT @rocco_tanica: Gli anziani come me se lo ricordano. Tutto cominciò all’Isola dei Famosi nel 2005. Al Bano fece l’imitazione di Enzo Paol… - joecarotis : RT @rocco_tanica: Gli anziani come me se lo ricordano. Tutto cominciò all’Isola dei Famosi nel 2005. Al Bano fece l’imitazione di Enzo Paol… -