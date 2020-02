Dirigenti pubblici, l’Anac chiede modifiche al Milleproroghe: “Non sospendere trasparenza sui compensi. L’obbligo sia graduato” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Non sospendere la pubblicazione dei compensi” dei Dirigenti della Pubblica amministrazione. Con una segnalazione rivolta direttamente al governo e al Parlamento, l’Autorità nazionale anticorruzione chiede di modificare il decreto Milleproroghe, correggendo “imprecisioni e incoerenze che potrebbero dar luogo a notevoli criticità e dubbi interpretativi” in materia di trasparenza. Tutto nasce dal ricorso al Tar del Lazio presentato nel 2017 dal sindacato dei Dirigenti e sfociato nel febbraio 2019 in una sentenza con cui la Corte costituzionale ha stabilito che il diritto dei cittadini a conoscere compensi e patrimoni dei manager statali va sacrificato sull’altare del diritto alla privacy. Il governo, con il Milleproroghe, ha deciso di adeguarsi congelando le sanzioni da 500 a 10mila euro e mettendo in cantiere un nuovo regolamento. L’Anac però fa notare ... ilfattoquotidiano

