Coronavirus | quando l’ordine s’indigna | s’impegna poi getta la spugna con gran dignità

Molti di voi avranno riconosciuto nel titolo una citazione (imprecisa) di un passaggio della famosa canzone Don Raffae' di Fabrizio De André, ci è parsa una perfetta sintesi della storia che stiamo per raccontare. Cominciamo dal principio. Qualche giorno fa il quotidiano online Affari Italiani, regolarmente registrato come testata giornalistica, pubblica un delirante articolo sull'emergenza Coronavirus. L'articolo riporta le opinioni del medico omeopata Giovanna Bardellini, vice direttore dell'Istituto Malattie Croniche Samuel Hanemman (l'inventore dell'omeopatia, cominciamo bene). L'ottimo sito antibufale Butac aveva tra i primi commentato l'episodio che io riassumerò in breve. Dopo essersi lamentata dell'eccesso di clamore per il Coronavirus, la dottoressa ci informa che: "Il Coronavirus è un virus da sempre presente, in autunno inoltrato; è un virus a bassa virulenza, che può ...

