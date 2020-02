Assemblea provinciale di Fratelli d’Italia: incontro per le regionali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Presidenza provinciale di Fratelli d’Italia, presieduta dai portavoce Imma Vietri e Ugo Tozzi, ha promosso per sabato 8 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 14.00, presso l’Hotel Mediterranea in via Generale Clark 54 a Salerno, l’Assemblea provinciale programmatica dal titolo “I”. Nel corso dell’incontro – a cui prenderanno parte il coordinatore regionale Gimmi Cangiano, il prof. Sergio Vetrella, l’on. Alberico Gambino, il Sen. Antonio Iannone e l’On. Edmondo Cirielli – saranno valutate le proposte di candidatura e si svolgerà un dibattito programmatico per la nostra provincia. L'articolo Assemblea provinciale di Fratelli d’Italia: incontro per le regionali proviene da Anteprima24.it. anteprima24

donatella662 : RT @pierluigiluceri: prima assemblea provinciale #ItaliaViva Lecce @TeresaBellanova @adafiore @CaterinaLuceri @AlexiaBaglivo @matteorenzi @… - AgenPolitica : REGIONALI 2020. ASSEMBLEA PROVINCIALE PER FRATELLI D'ITALIA -