Alessandro Gassmann, il commento sull'esibizione del figlio Leo a Sanremo

Un papà, Alessandro Gassmann, che guarda da lontano ma pur sempre con partecipazione le gesta del giovane figlio, Leo, che affronta il palco più importante della musica italiana. Il cantante, concorrente di X Factor 2018, è infatti approdato al Festival di Sanremo 2020 nella categoria 'Nuove Proposte' e nella prima puntata in onda lunedì 3 febbraio su Rai 1 ha vinto il confronto diretto con Fadi grazie al brano Vai bene così andando direttamente alle semifinali in programma venerdì 6 febbraio. La giuria demoscopica lo ha premiato con il 54% delle preferenze e il papà attore ha commentato sui social il nuovo traguardo raggiunto dal figlio. "… come se avessi partorito 3 gemelli…" sono le parole spese da Alessandro Gassmann dopo l'esito della sfida tra Leo e Fadi. …come se avessi partorito 3 gemelli….

